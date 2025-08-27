27 августа 2025

На главу МИД Украины Сибигу запрыгнул при встрече его коллега из Люксембурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча министров иностранных дел Люксембурга и Украины поразила украинцев
Встреча министров иностранных дел Люксембурга и Украины поразила украинцев Фото:

Странное поведение главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, который при встрече в Одессе от радости запрыгнул на своего украинского коллегу Андрея Сибигу, привлекло внимание общественности. Об сообщают украинские СМИ. 

«На видео из Одессы люксембургский дипломат Беттеля при встрече радостно подскочил и с разбега напрыгнул на украинского министра с распростертыми объятиями. Сибига ответил ему взаимностью», — описывают украинские медиа встречу министров иностранных дел Люксембурга и Украины.

В украинском интернет сообществе неоднозначно восприняли такое выражение эмоций. Пользователи задаются вопросом, чем вызвано такое поведение и проводят параллели с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который порой проявляет  нежные чувства на встречах с политиками из других стран.

Сибига ранее потребовал от Венгрии отказаться от российского топлива. И по-хамски посоветовал «не указывать украинскому президенту, что и когда делать или говорить».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Странное поведение главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, который при встрече в Одессе от радости запрыгнул на своего украинского коллегу Андрея Сибигу, привлекло внимание общественности. Об сообщают украинские СМИ.  «На видео из Одессы люксембургский дипломат Беттеля при встрече радостно подскочил и с разбега напрыгнул на украинского министра с распростертыми объятиями. Сибига ответил ему взаимностью», — описывают украинские медиа встречу министров иностранных дел Люксембурга и Украины. В украинском интернет сообществе неоднозначно восприняли такое выражение эмоций. Пользователи задаются вопросом, чем вызвано такое поведение и проводят параллели с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который порой проявляет  нежные чувства на встречах с политиками из других стран. Сибига ранее потребовал от Венгрии отказаться от российского топлива. И по-хамски посоветовал «не указывать украинскому президенту, что и когда делать или говорить».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...