Дочь блогерши Мамуси (настоящее имя — Дарья Митрохина) во время прямой трансляции матери заявила, что хотела бы найти парня, который пойдет на спецоперацию и умрет. Все это будет сделано для того, чтобы ей пришли деньги, которые та назвала «бабосиками». МВД начало проверку инцидента.
Это уже не первый случай, когда девушки заявляют о том, что отправят кого-либо на СВО ради личных целей. Ранее дочь главы района Волгоградской области угрожала неприятелям отправкой в зону спецоперации. Подробности заявлений, а также ближайшая статья, под которую могут они подойти — в материале URA.RU.
«Он умрет, а у меня будут бабосики»
В социальных сетях разлетелся видеоролик, на котором дочь блогерши заявляет, что найдет себе парня, который поедет в зону спецоперации. По ее словам, военнослужащий погибнет, а у нее «будут бабосики».
Управление МВД России по Новосибирской области организовало проверку по поводу данного высказывания. Информацию об этом ведомство опубликовало в своем telegram-канале, приложив само видео.
«Знаешь кто моя мама?»
Ранее похожий случай громких высказываний по поводу отправки на СВО произошел в июне. Тогда дочь, на тот момент главы Нюксенского района Волгоградской области Юлии Шевцовой выложила видеоролик в соцсетях, в котором угрожала неприятелям возможной отправкой на фронт.
«Ты че фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим», — говорила дочь чиновницы в ролике.
Пользователи социальных сетей были возмущены поведением девушки. Сама Шевцова извинилась за поведение дочери и охарактеризовала ее поступок как «глупую ошибку», отметив, что с ребенком был проведен серьезный разговор. Позже, по информации РБК, Юлия Шевцова добровольно сложила свои полномочия.
В России росло число запросов, как отправить мужа на СВО
В 2024 году в России был зафиксирован значительный рост интереса среди женщин к поиску информации о процедуре отправки супругов для участия в спецоперации. Согласно статистике поисковой системы «Яндекс», с мая по август количество подобных запросов увеличилось в 15 раз. Так, если в мае фраза «как отправить мужа на СВО» была введена в поисковую строку 281 раз, то в августе этот показатель достиг уже 4 256 запросов. Информацию приводит «Газета.ru».
Также отмечается, что в конце весны и летом 2024 года регионы стали увеличивать выплаты при заключении контрактов с Минобороны РФ. Также в том году президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором сообщается об увеличении единовременной выплаты в два раза — до 400 тысяч рублей.
Возможное наказание
В данный момент не ясно, какую статью могут вменять правоохранительные органы за подобные высказывания девушек. Ближайшей и вероятной из них может быть закон о введении ответственности за дискредитацию добровольцев — участников СВО.
«Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова опубликованы на официальном сайте палаты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.