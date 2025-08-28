Бастрыкин потребовал доклад о нападении сторонника ИГИЛ* на полицию в Москве

Доклад о нападении на полицейских сторонника ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории России) затребовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Инцидент произошел на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале ведомства. По данным следствия, 27 августа мужчина, находясь неподалеку от заправки на Щелковском шоссе, кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник», а затем напал с ножом на полицейских. Его обезвредили. Никто не пострадал.
Задержанный говорил на иностранном языке, документов при нем не оказалось. Установлено, что подозреваемый — уроженец города Саратова, у него есть российское гражданство. По данным источника РБК, нападавший — 25-летний Шеравган Кунджумов, член запрещенной в России террористической организации. В 2017 году он вместе с группой радикалов готовил теракты в разных регионах страны, изготавливал взрывные устройства, но был задержан. Недавно Кунджумов вышел на свободу. Теперь ему грозит пожизненный срок.
* «Исламское государство», ИГИЛ, ИГ — запрещенная в России террористическая организация
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.