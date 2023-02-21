В ЯНАО фонд социального страхования нарушал права инвалидов

Жителям не выплачивали деньги, которые они затратили на покупку средств технической реабилитации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фонд социального страхования ЯНАО два месяца не перечислял инвалидам компенсацию на самостоятельно приобретенные средства технической реабилитации. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Прокуратура Салехарда провела проверку по обращениям пяти местных жителей с ограниченными возможностями здоровья о нарушении их прав на социальное обеспечение. Инвалиды обратились в фонд социального страхования с заявлениями о компенсации понесенных расходов, однако на протяжении свыше двух месяцев денежные средства так и не были им возвращены», — говорится на сайте.

Прокуратура направила иски в суд о взыскании с фонда 360 000 рублей, затраченных инвалидами на покупку средств реабилитации. После чего фонд добровольно перечислил деньги.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пенсионный фонд не выплачивал пособие по уходу за ребенком-инвалидом на протяжении пяти лет. Сумма долга составила более 500 000 рублей.