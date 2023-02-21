В Тюмени упали цены на игрушки

22 февраля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Заметнее всего по сравнению с прошлым годом в Тюмени подешевели мягкие игрушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области снизились цены на детские игрушки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали специалисты Тюменьстата. Анализировались данные за период января 2022 по январь 2023 года. Разница в стоимости составила около 8%. «Среди непродовольственных детских товаров к январю 2023 года заметнее всего понизились в стоимости мягкие игрушки — на 7,8%. Далее идут игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста — 4,4%. В целом, цена на игрушки уменьшилась на 2,7% по сравнению с январем 2022 года», — сообщает Тюменьстат. Ранее агентство рассказывало о том, что на фоне санкций из тюменских детских магазинов стали исчезать игрушки импортного производства. Так с прилавков пропали машинки американского бренда Hot Wheels. А до этого из продажи стали изымать мягкие игрушки «Хагги Вагги», в которых специалисты из Роскачества обнаружили опасные токсины.

В Тюменской области снизились цены на детские игрушки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали специалисты Тюменьстата. Анализировались данные за период января 2022 по январь 2023 года. Разница в стоимости составила около 8%. «Среди непродовольственных детских товаров к январю 2023 года заметнее всего понизились в стоимости мягкие игрушки — на 7,8%. Далее идут игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста — 4,4%. В целом, цена на игрушки уменьшилась на 2,7% по сравнению с январем 2022 года», — сообщает Тюменьстат. Ранее агентство рассказывало о том, что на фоне санкций из тюменских детских магазинов стали исчезать игрушки импортного производства. Так с прилавков пропали машинки американского бренда Hot Wheels. А до этого из продажи стали изымать мягкие игрушки «Хагги Вагги», в которых специалисты из Роскачества обнаружили опасные токсины.