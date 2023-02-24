Украина запретила России пользоваться Азовским морем и Керченским проливом

24 февраля 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Украина разорвала сотрудничество с РФ в использовании Азовского моря и Керченского пролива Фото: Константин Михальчевский © URA.RU Верховная рада отказалась сотрудничать с Россией в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За денонсация договоров с российской стороной проголосовало 303 парламентария Рады, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. «Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовскому морю! (Законопроект — прим. URA.RU) №0182 — денонсация договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале. По его словам, за отказ сотрудничать с РФ проголосовали 303 члена парламента. Договор между российской и украинской сторонами был подписан в 2003 году. Соглашение предусматривает свободу передвижения судов под флагами России и Украины. Также сотрудничество направлено на совместное регулирование судоходства и его навигационно-гидрографическое обеспечение, а также рыболовство и защиту морской среды. Ранее представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, Украина разорвала договор с Россией о совместной деятельности в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соглашение между российской и украинской сторонами было заключено 27 августа 1996 года, напоминает RT.

Верховная рада отказалась сотрудничать с Россией в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За денонсация договоров с российской стороной проголосовало 303 парламентария Рады, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. «Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовскому морю! (Законопроект — прим. URA.RU) №0182 — денонсация договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале. По его словам, за отказ сотрудничать с РФ проголосовали 303 члена парламента. Договор между российской и украинской сторонами был подписан в 2003 году. Соглашение предусматривает свободу передвижения судов под флагами России и Украины. Также сотрудничество направлено на совместное регулирование судоходства и его навигационно-гидрографическое обеспечение, а также рыболовство и защиту морской среды. Ранее представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, Украина разорвала договор с Россией о совместной деятельности в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соглашение между российской и украинской сторонами было заключено 27 августа 1996 года, напоминает RT.