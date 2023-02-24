Сотрудника компании в ЯНАО осудили за травму рабочего

25 февраля 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал сотрудника на 40 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков Машинист коммерческой организации на месторождении в Пуровском районе ЯНАО упал с высоты 7,5 метров, что привело к травмам. Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, суд признал виновным сотрудника фирмы, который отвечал за допуск к работам и проведение инструктажа. «На одном из месторождений Пуровского района рабочими коммерческой организацией производились работы по демонтажу крышевых и стеновых панелей емкостного блока буровой установки. В результате неосторожных преступных действий и бездействий производителя работ, исполнявший задание рабочий упал с высоты 7,5 метров», — указано на сайте ведомства. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Суд назначил штраф в размере 40 тысяч рублей, при этом обвиняемый сотрудничал со следствием. О какой именно организации идет речь, не уточняется.

Машинист коммерческой организации на месторождении в Пуровском районе ЯНАО упал с высоты 7,5 метров, что привело к травмам. Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, суд признал виновным сотрудника фирмы, который отвечал за допуск к работам и проведение инструктажа. «На одном из месторождений Пуровского района рабочими коммерческой организацией производились работы по демонтажу крышевых и стеновых панелей емкостного блока буровой установки. В результате неосторожных преступных действий и бездействий производителя работ, исполнявший задание рабочий упал с высоты 7,5 метров», — указано на сайте ведомства. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Суд назначил штраф в размере 40 тысяч рублей, при этом обвиняемый сотрудничал со следствием. О какой именно организации идет речь, не уточняется.