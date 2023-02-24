24 февраля 2023
23 февраля 2023
22 февраля 2023

Сотрудника компании в ЯНАО осудили за травму рабочего

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд оштрафовал сотрудника на 40 тысяч рублей Фото:

Машинист коммерческой организации на месторождении в Пуровском районе ЯНАО упал с высоты 7,5 метров, что привело к травмам. Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, суд признал виновным сотрудника фирмы, который отвечал за допуск к работам и проведение инструктажа.

«На одном из месторождений Пуровского района рабочими коммерческой организацией производились работы по демонтажу крышевых и стеновых панелей емкостного блока буровой установки. В результате неосторожных преступных действий и бездействий производителя работ, исполнявший задание рабочий упал с высоты 7,5 метров», — указано на сайте ведомства.

Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Суд назначил штраф в размере 40 тысяч рублей, при этом обвиняемый сотрудничал со следствием. О какой именно организации идет речь, не уточняется.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Машинист коммерческой организации на месторождении в Пуровском районе ЯНАО упал с высоты 7,5 метров, что привело к травмам. Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, суд признал виновным сотрудника фирмы, который отвечал за допуск к работам и проведение инструктажа. «На одном из месторождений Пуровского района рабочими коммерческой организацией производились работы по демонтажу крышевых и стеновых панелей емкостного блока буровой установки. В результате неосторожных преступных действий и бездействий производителя работ, исполнявший задание рабочий упал с высоты 7,5 метров», — указано на сайте ведомства. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Суд назначил штраф в размере 40 тысяч рублей, при этом обвиняемый сотрудничал со следствием. О какой именно организации идет речь, не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...