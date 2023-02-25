Рабочий упал на арматуру с высоты трех метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) следователями проводится проверка по факту травмирования рабочего на промышленном объекте. Сварщик во время выполнения работ упал с высоты трех метров на арматуру, получив тяжелую травму. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.

«В Надыме проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочего на производстве. 24 февраля 2023 года рабочими коммерческой организации выполнялись работы по укладке магистральных труб газопровода на строительном объекте, расположенном в 30 км от поселка Пангоды Надымского района. Во время выполнения сварочных работ на высоте около 3 метров мужчина 1980 года рождения упал на металлическую арматуру. С тяжелой травмой сварщик госпитализирован», — сообщает ведомство.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия незамедлительно. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что следственное управление СКР по ХМАО организовало проверку из-за гибели работника на Правдинском нефтяном месторождении в Нефтеюганском районе. Рабочий погиб во время обвала грунта.