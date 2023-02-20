Силовики заинтересовались гибелью рабочего на месторождении в ХМАО

Следственный комитет по ХМАО организовал проверку из-за гибели работника на Правдинском нефтяном месторождении в Нефтеюганском районе. Рабочий погиб во время обвала грунта, говорится на сайте ведомства.
«Произошел обвал грунта, в результате которого в траншее глубиной около 2,5 метров был завален рабочий 1972 года рождения. Приехавшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. По факту произошедшего Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре проводится процессуальная проверка», — говорится в публикации СК.
Сам инцидент произошел 20 февраля. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также причастных лиц. Их действиям дадут правовую оценку.
Ранее URA.RU рассказывало, что следственный комитет ХМАО завел уголовное дело из-за гибели бурильщика на Приобском месторождении. Тогда рабочий получил травму частью фонтанной арматуры, вырвавшейся под давлением.
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