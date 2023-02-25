Зауральский храм восстановили после пожара (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 26 февраля посетил вновь отстроенный храм в селе Чимеево. Впечатлениями он поделился в собственном telegram-канале.

«Сегодня передаем Курганской епархии вновь отстроенный каменный храм в селе Чимеево для размещения в нем Чимеевской иконы Казанской Божией Матери. Замечательный получился для нее дом — красивый и уютный. Летом сделаем наружную отделку и подсветку», — написал Вадим Шумков.

Глава региона отметил также, что в этом году будут отремонтированы примерно 60 км дорог — подъездов к населенному пункту. От трассы Курган — Екатеринбург (примерно 40 км). От трассы Курган — Тюмень (порядка 20 км). По словам Шумкова, на большую часть работ уже имеются заключенные контракты. Запланированные работы начнутся со старта строительного сезона, добавил он.

Церковь села Чимеево была уничтожена огнем в 2019 году. Пожар в храме возник от неисправного кондиционера. В результате сгорело здание и деревянная икона Божьей Матери. После происшествия в Зауралье создали благотворительный фонд, чтобы собрать средства на восстановление.

О том, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков попросил прощения у жителей региона, URA.RU писало ранее. Видеообращение было опубликовано в его telegram-канале.

Губернатор Зауралья посетил храм в селе Чимеево Фото: telegram-канал Вадим Шумкова

Новый храм строился по подобию утраченной ранее церкви Фото: telegram-канал Вадим Шумкова

Новый храм возвели на месте сгоревшей церкви Фото: telegram-канал Вадим Шумкова