25 февраля 2023
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23 февраля 2023

Губернатор Шумков встретил Прощеное воскресенье в храме, построенном на месте сгоревшей церкви. Фото

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Зауральский храм восстановили после пожара (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 26 февраля посетил вновь отстроенный храм в селе Чимеево. Впечатлениями он поделился в собственном telegram-канале.

«Сегодня передаем Курганской епархии вновь отстроенный каменный храм в селе Чимеево для размещения в нем Чимеевской иконы Казанской Божией Матери. Замечательный получился для нее дом — красивый и уютный. Летом сделаем наружную отделку и подсветку», — написал Вадим Шумков.

Глава региона отметил также, что в этом году будут отремонтированы примерно 60 км дорог — подъездов к населенному пункту. От трассы Курган — Екатеринбург (примерно 40 км). От трассы Курган — Тюмень (порядка 20 км). По словам Шумкова, на большую часть работ уже имеются заключенные контракты. Запланированные работы начнутся со старта строительного сезона, добавил он.

Церковь села Чимеево была уничтожена огнем в 2019 году. Пожар в храме возник от неисправного кондиционера. В результате сгорело здание и деревянная икона Божьей Матери. После происшествия в Зауралье создали благотворительный фонд, чтобы собрать средства на восстановление.

О том, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков попросил прощения у жителей региона, URA.RU писало ранее. Видеообращение было опубликовано в его telegram-канале.

Губернатор Зауралья посетил храм в селе Чимеево
Фото:
Новый храм строился по подобию утраченной ранее церкви
Фото:
Новый храм возвели на месте сгоревшей церкви
Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков 26 февраля посетил вновь отстроенный храм в селе Чимеево. Впечатлениями он поделился в собственном telegram-канале. «Сегодня передаем Курганской епархии вновь отстроенный каменный храм в селе Чимеево для размещения в нем Чимеевской иконы Казанской Божией Матери. Замечательный получился для нее дом — красивый и уютный. Летом сделаем наружную отделку и подсветку», — написал Вадим Шумков. Глава региона отметил также, что в этом году будут отремонтированы примерно 60 км дорог — подъездов к населенному пункту. От трассы Курган — Екатеринбург (примерно 40 км). От трассы Курган — Тюмень (порядка 20 км). По словам Шумкова, на большую часть работ уже имеются заключенные контракты. Запланированные работы начнутся со старта строительного сезона, добавил он. Церковь села Чимеево была уничтожена огнем в 2019 году. Пожар в храме возник от неисправного кондиционера. В результате сгорело здание и деревянная икона Божьей Матери. После происшествия в Зауралье создали благотворительный фонд, чтобы собрать средства на восстановление. О том, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков попросил прощения у жителей региона, URA.RU писало ранее. Видеообращение было опубликовано в его telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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