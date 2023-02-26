Мост в Кургане оградят от пешеходов забором

В Кургане на одной из сторон Бурово-Петровского моста, где сейчас проходит ремонт, установят забор, который оградит участок от пешеходов. Об этом стало известно 27 февраля во время рабочего совещания мэра Кургана Елены Ситниковой с руководителями отраслевых департаментов и муниципальных учреждений.
«На совещании также обсуждались ремонты Бурово-Петровского моста через реку Тобол и Чеховского путепровода. Глава города Елена Ситникова поручила профильному департаменту проконтролировать, чтобы подрядчик в целях безопасности установил на Бурово-Петровском мосту — на тротуаре с правой стороны от города — забор для пешеходов», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что проход на одной из сторон моста закрыли для пешеходов, но они игнорировали этот запрет. Помимо этого рядом со стройплощадкой дети скатывались с дамбы, как с горки. Представители подрядчика попросили курганцев держаться подальше от стройплощадки и переходить мост по левой стороне.
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