Мост в Кургане оградят от пешеходов забором

27 февраля 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Пешеходы переходят мост в неположенном месте несмотря на запрет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на одной из сторон Бурово-Петровского моста, где сейчас проходит ремонт, установят забор, который оградит участок от пешеходов. Об этом стало известно 27 февраля во время рабочего совещания мэра Кургана Елены Ситниковой с руководителями отраслевых департаментов и муниципальных учреждений. «На совещании также обсуждались ремонты Бурово-Петровского моста через реку Тобол и Чеховского путепровода. Глава города Елена Ситникова поручила профильному департаменту проконтролировать, чтобы подрядчик в целях безопасности установил на Бурово-Петровском мосту — на тротуаре с правой стороны от города — забор для пешеходов», — указано в сообщении. Ранее стало известно, что проход на одной из сторон моста закрыли для пешеходов, но они игнорировали этот запрет. Помимо этого рядом со стройплощадкой дети скатывались с дамбы, как с горки. Представители подрядчика попросили курганцев держаться подальше от стройплощадки и переходить мост по левой стороне.

В Кургане на одной из сторон Бурово-Петровского моста, где сейчас проходит ремонт, установят забор, который оградит участок от пешеходов. Об этом стало известно 27 февраля во время рабочего совещания мэра Кургана Елены Ситниковой с руководителями отраслевых департаментов и муниципальных учреждений. «На совещании также обсуждались ремонты Бурово-Петровского моста через реку Тобол и Чеховского путепровода. Глава города Елена Ситникова поручила профильному департаменту проконтролировать, чтобы подрядчик в целях безопасности установил на Бурово-Петровском мосту — на тротуаре с правой стороны от города — забор для пешеходов», — указано в сообщении. Ранее стало известно, что проход на одной из сторон моста закрыли для пешеходов, но они игнорировали этот запрет. Помимо этого рядом со стройплощадкой дети скатывались с дамбы, как с горки. Представители подрядчика попросили курганцев держаться подальше от стройплощадки и переходить мост по левой стороне.