01 марта 2023

В Тюмени на пять часов задержали вылет самолета до Новосибирска. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Магнитогорск, S7, аэропорт, турбина, самолет
Воздушному судну потребовалось дополнительное обслуживание перед вылетом Фото:

В Тюмени на пять часов задержали вылет рейса до Новосибирска. Информация об этом размещена на электронном табло аэропорта Рощино.

«Рейс Тюмень → Новосибирск, номер рейса S7 5352. Запланированный вылет по расписанию — 15:45, предполагаемый вылет — 20:30. Статус — задерживается», — сообщает информационная система аэропорта.

В колл-центре авиакомпании S7 причину задержки не назвали. Оператор сообщила URA.RU, что информация о причине задержки рейса S7 5352 в контактный центр не поступала. В справочной службе Рощино причиной задержки назвали дообслуживание авиасудна перед совершением рейса. Почему возникла необходимость в дополнительных технических работах, оператор не уточнил.

На момент публикации рейс все еще находится в режиме ожидания. Ранее URA.RU рассказало о нескольких задержках прибывающих в Рощино рейсов. Последним случаем стало опоздание рейса из Шри-Ланки по неизвестным причинам.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Тюмени на пять часов задержали вылет рейса до Новосибирска. Информация об этом размещена на электронном табло аэропорта Рощино. «Рейс Тюмень → Новосибирск, номер рейса S7 5352. Запланированный вылет по расписанию — 15:45, предполагаемый вылет — 20:30. Статус — задерживается», — сообщает информационная система аэропорта. В колл-центре авиакомпании S7 причину задержки не назвали. Оператор сообщила URA.RU, что информация о причине задержки рейса S7 5352 в контактный центр не поступала. В справочной службе Рощино причиной задержки назвали дообслуживание авиасудна перед совершением рейса. Почему возникла необходимость в дополнительных технических работах, оператор не уточнил. На момент публикации рейс все еще находится в режиме ожидания. Ранее URA.RU рассказало о нескольких задержках прибывающих в Рощино рейсов. Последним случаем стало опоздание рейса из Шри-Ланки по неизвестным причинам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...