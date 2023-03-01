В Тюмени на пять часов задержали вылет самолета до Новосибирска. Скрин

02 марта 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Воздушному судну потребовалось дополнительное обслуживание перед вылетом Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени на пять часов задержали вылет рейса до Новосибирска. Информация об этом размещена на электронном табло аэропорта Рощино. «Рейс Тюмень → Новосибирск, номер рейса S7 5352. Запланированный вылет по расписанию — 15:45, предполагаемый вылет — 20:30. Статус — задерживается», — сообщает информационная система аэропорта. В колл-центре авиакомпании S7 причину задержки не назвали. Оператор сообщила URA.RU, что информация о причине задержки рейса S7 5352 в контактный центр не поступала. В справочной службе Рощино причиной задержки назвали дообслуживание авиасудна перед совершением рейса. Почему возникла необходимость в дополнительных технических работах, оператор не уточнил. На момент публикации рейс все еще находится в режиме ожидания. Ранее URA.RU рассказало о нескольких задержках прибывающих в Рощино рейсов. Последним случаем стало опоздание рейса из Шри-Ланки по неизвестным причинам. Скрин официального сайта аэропорта Рощино

В Тюмени на пять часов задержали вылет рейса до Новосибирска. Информация об этом размещена на электронном табло аэропорта Рощино. «Рейс Тюмень → Новосибирск, номер рейса S7 5352. Запланированный вылет по расписанию — 15:45, предполагаемый вылет — 20:30. Статус — задерживается», — сообщает информационная система аэропорта. В колл-центре авиакомпании S7 причину задержки не назвали. Оператор сообщила URA.RU, что информация о причине задержки рейса S7 5352 в контактный центр не поступала. В справочной службе Рощино причиной задержки назвали дообслуживание авиасудна перед совершением рейса. Почему возникла необходимость в дополнительных технических работах, оператор не уточнил. На момент публикации рейс все еще находится в режиме ожидания. Ранее URA.RU рассказало о нескольких задержках прибывающих в Рощино рейсов. Последним случаем стало опоздание рейса из Шри-Ланки по неизвестным причинам.