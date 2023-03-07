В Тюменской области самыми работящими стали женщины

08 марта 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

Самая востребованная профессия у тюменок — предпринимательская деятельность Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области женщины стали самыми активными клиентами службы занятости населения. В прошлом году было трудоустроено более 38 тысяч человек, большая часть из них женщины. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области. «В 2022 году было трудоустроено более 38 тысяч человек, из них 21 тысяча — женщины. Каждая третья представительница прекрасного пола начала работать в течение 10 дней после обращения в кадровый центр „Работа России“ Тюменской области», — рассказывают в ведомстве. Огромной популярностью у жительниц региона пользуются различные бесплатные программы переобучения. Самыми излюбленными направлениями обучения стали «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Кадровый менеджмент и кадровое делопроизводство» и «Специалист в сфере закупок». Однако одной из самых востребованных услуг у женщин многие годы остается — предпринимательская деятельность. В 2022 году из 191 человека, оформивших свое дело — 125 женщины. В этом году за консультацией обратилось 47 женщин, и уже две защитили бизнес-план и оформили самозанятость. Ранее поиск работы в Тюмени стал занимать больше времени, так как количество вакансий в компаниях снизилось, а соискатели стали гораздо чаще откликаться на предложения. Снижение количества вакансий может быть связано с чрезвычайно активным среди работодателей декабрем: все желающие успели укомплектовать штат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области женщины стали самыми активными клиентами службы занятости населения. В прошлом году было трудоустроено более 38 тысяч человек, большая часть из них женщины. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области. «В 2022 году было трудоустроено более 38 тысяч человек, из них 21 тысяча — женщины. Каждая третья представительница прекрасного пола начала работать в течение 10 дней после обращения в кадровый центр „Работа России“ Тюменской области», — рассказывают в ведомстве. Огромной популярностью у жительниц региона пользуются различные бесплатные программы переобучения. Самыми излюбленными направлениями обучения стали «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Кадровый менеджмент и кадровое делопроизводство» и «Специалист в сфере закупок». Однако одной из самых востребованных услуг у женщин многие годы остается — предпринимательская деятельность. В 2022 году из 191 человека, оформивших свое дело — 125 женщины. В этом году за консультацией обратилось 47 женщин, и уже две защитили бизнес-план и оформили самозанятость. Ранее поиск работы в Тюмени стал занимать больше времени, так как количество вакансий в компаниях снизилось, а соискатели стали гораздо чаще откликаться на предложения. Снижение количества вакансий может быть связано с чрезвычайно активным среди работодателей декабрем: все желающие успели укомплектовать штат.