07 марта 2023
06 марта 2023

В Тюменской области самыми работящими стали женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Железная мебель. Тюмень, работа за компьютером, работа за ноутбуком
Самая востребованная профессия у тюменок — предпринимательская деятельность Фото:

В Тюменской области женщины стали самыми активными клиентами службы занятости населения. В прошлом году было трудоустроено более 38 тысяч человек, большая часть из них женщины. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

«В 2022 году было трудоустроено более 38 тысяч человек, из них 21 тысяча — женщины. Каждая третья представительница прекрасного пола начала работать в течение 10 дней после обращения в кадровый центр „Работа России“ Тюменской области», — рассказывают в ведомстве.

Огромной популярностью у жительниц региона пользуются различные бесплатные программы переобучения. Самыми излюбленными направлениями обучения стали «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Кадровый менеджмент и кадровое делопроизводство» и «Специалист в сфере закупок».

Однако одной из самых востребованных услуг у женщин многие годы остается — предпринимательская деятельность. В 2022 году из 191 человека, оформивших свое дело — 125 женщины. В этом году за консультацией обратилось 47 женщин, и уже две защитили бизнес-план и оформили самозанятость.

Ранее поиск работы в Тюмени стал занимать больше времени, так как количество вакансий в компаниях снизилось, а соискатели стали гораздо чаще откликаться на предложения. Снижение количества вакансий может быть связано с чрезвычайно активным среди работодателей декабрем: все желающие успели укомплектовать штат.

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В Тюменской области женщины стали самыми активными клиентами службы занятости населения. В прошлом году было трудоустроено более 38 тысяч человек, большая часть из них женщины. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области. «В 2022 году было трудоустроено более 38 тысяч человек, из них 21 тысяча — женщины. Каждая третья представительница прекрасного пола начала работать в течение 10 дней после обращения в кадровый центр „Работа России“ Тюменской области», — рассказывают в ведомстве. Огромной популярностью у жительниц региона пользуются различные бесплатные программы переобучения. Самыми излюбленными направлениями обучения стали «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Кадровый менеджмент и кадровое делопроизводство» и «Специалист в сфере закупок». Однако одной из самых востребованных услуг у женщин многие годы остается — предпринимательская деятельность. В 2022 году из 191 человека, оформивших свое дело — 125 женщины. В этом году за консультацией обратилось 47 женщин, и уже две защитили бизнес-план и оформили самозанятость. Ранее поиск работы в Тюмени стал занимать больше времени, так как количество вакансий в компаниях снизилось, а соискатели стали гораздо чаще откликаться на предложения. Снижение количества вакансий может быть связано с чрезвычайно активным среди работодателей декабрем: все желающие успели укомплектовать штат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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