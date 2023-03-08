Работникам рыбозавода в ЯНАО задолжали почти 6 миллионов рублей

Работникам предприятия агропромышленного комплекса «Тазагрорыбпром», который расположен в Тазовском (ЯНАО), не выплатили зарплату почти в 6 миллионов. Вернуть задолженность рабочим удалось после вмешательства прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.
«Благодаря вмешательству прокуратуры Тазовского района погашена задолженность по зарплате. Установлено, что у организации перед 129 работниками за январь — февраль 2023 г. образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 5,8 млн рублей», — говорится в сообщении.
Руководителю предприятия вынесли представление. После этого работники организации получили свои деньги.
Это не первый случай, когда рабочим этого предприятия не выплачивали зарплату. Ранее директор задолжал зарплату на сумму более 12 миллионов рублей.
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