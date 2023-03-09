Курганца освободили от ответственности за дачу взятки

Мужчина хотел получить разрешение на перевозку опасных грузов, не сдавая экзамен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганца освободили от уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Мужчина, зная, что его свидетельство, которое позволяет перевозить опасные грузы, истекает, решил получить новое без сдачи экзамена. Он через посредника перевел сотруднику госавтонадзора 22 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Умышленно, незаконно, через посредника совершил дачу взятки в виде денег в общем размере 22000 рублей, часть из которых в размере 19300 рублей были переданы посредником должностному лицу ТОГАДН. Часть суммы в размере 2700 рублей принята в качестве вознаграждения за посредничество. Согласно примечанию к ст. 291 УК РФ лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело о даче взятки», — указано в решении суда.

Уточняется, что мужчина добровольно сообщил о даче взятки и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В связи с этим его освободили от ответственности, прекратив заведенное на него уголовное дело.