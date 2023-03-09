09 марта 2023

Тюменских силовиков, освободивших заложника, представят к награде

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, полицейская машина, полиция
Тюменец захватил заложника ночью 10 марта Фото:

Руководителей операции по спасению администратора тюменского магазина «Магнит», который был взят в заложники в ночь с 9 на 10 марта, представят к госнаградам. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Потерпевший, захваченный в заложники, травм не получил. Штурм обошелся без жертв, а это уже повод для того, чтобы отметить слаженную работу силовиков. Решение вопроса об этом — дело времени», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в ночь с 9 на 10 марта неизвестный взял в заложники администратора магазина «Магнит». Переговоры с мужчиной продлились несколько часов, но ни к чему не привели. В результате штурмовой операции, проведенной силовиками, заложник был освобожден, а нарушитель задержан. Он уже начал давать показания.

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Руководителей операции по спасению администратора тюменского магазина «Магнит», который был взят в заложники в ночь с 9 на 10 марта, представят к госнаградам. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Потерпевший, захваченный в заложники, травм не получил. Штурм обошелся без жертв, а это уже повод для того, чтобы отметить слаженную работу силовиков. Решение вопроса об этом — дело времени», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в ночь с 9 на 10 марта неизвестный взял в заложники администратора магазина «Магнит». Переговоры с мужчиной продлились несколько часов, но ни к чему не привели. В результате штурмовой операции, проведенной силовиками, заложник был освобожден, а нарушитель задержан. Он уже начал давать показания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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