Пьяный водитель из Тюмени насмерть сбил пешехода и повредил несколько машин

14 марта 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Виновника смертельного ДТП, в котором погиб пешеход, отправили в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский суд Тюмени приговорил 45-летнего Михаила Нохрина к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб пешеход и получили повреждения два автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Мужчина обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека („а“ ч. 4 ст. 264 УК РФ). Суд признал Михаила Нохрина виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению ТС на срок 2 года 10 месяцев. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с осужденного 500 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Следствием установлено, что 6 ноября 2022 года Михаил Нохрин на автомобиле Hyundai Solaris сбил пешехода и врезался в две другие иномарки: SsangYong Kyron II и Nissan Presage. В результате аварии 30-летний мужчина, сбитый Нохриным, от полученных травм скончался в одной из городских больниц. В момент аварии виновник ДТП был пьян.

Ленинский суд Тюмени приговорил 45-летнего Михаила Нохрина к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб пешеход и получили повреждения два автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Мужчина обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека („а“ ч. 4 ст. 264 УК РФ). Суд признал Михаила Нохрина виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению ТС на срок 2 года 10 месяцев. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с осужденного 500 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Следствием установлено, что 6 ноября 2022 года Михаил Нохрин на автомобиле Hyundai Solaris сбил пешехода и врезался в две другие иномарки: SsangYong Kyron II и Nissan Presage. В результате аварии 30-летний мужчина, сбитый Нохриным, от полученных травм скончался в одной из городских больниц. В момент аварии виновник ДТП был пьян.