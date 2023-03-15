15 марта 2023

Тюменские добровольцы отличились на СВО

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня
Добровольцам из тюменского спецотряда «Тобол» вручили государственные награды Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Добровольцам из Тюменской области, принимающим участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, вручили государственные награды за выполнение боевых задач. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор.

«Бойцам из именного подразделения „Тобол“ вручили первые государственные награды за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. Их наградили медалью „За отвагу“, медалями Жукова и Суворова. Тюменцы отмечены за разминирование на переднем крае, за выполнение проходов в минных заграждениях противника», — сообщил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале.

Он добавил, что один из тюменских добровольцев был награжден за разработку установки дистанционного минирования. Церемония награждения прошла в полевых условиях.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.

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Добровольцам из Тюменской области, принимающим участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, вручили государственные награды за выполнение боевых задач. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор. «Бойцам из именного подразделения „Тобол“ вручили первые государственные награды за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. Их наградили медалью „За отвагу“, медалями Жукова и Суворова. Тюменцы отмечены за разминирование на переднем крае, за выполнение проходов в минных заграждениях противника», — сообщил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале. Он добавил, что один из тюменских добровольцев был награжден за разработку установки дистанционного минирования. Церемония награждения прошла в полевых условиях. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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