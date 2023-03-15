Тюменские добровольцы отличились на СВО

Добровольцам из тюменского спецотряда «Тобол» вручили государственные награды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Добровольцам из Тюменской области, принимающим участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, вручили государственные награды за выполнение боевых задач. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор.

«Бойцам из именного подразделения „Тобол“ вручили первые государственные награды за выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. Их наградили медалью „За отвагу“, медалями Жукова и Суворова. Тюменцы отмечены за разминирование на переднем крае, за выполнение проходов в минных заграждениях противника», — сообщил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале.

Он добавил, что один из тюменских добровольцев был награжден за разработку установки дистанционного минирования. Церемония награждения прошла в полевых условиях.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.