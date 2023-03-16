В Курганской области определили самые востребованные профессии

17 марта 2023 в 01:11 Размер текста - 17 +

Водитель входит в топ самых востребованных профессий Зауралья Фото: Сергей Русанов © URA.RU Профессии инженера, менеджера и водителя возглавляют топ самых популярных профессий в Курганской области за январь—февраль текущего года. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная аналитиками сайта по поиску работы. «В 2023 году в Курганской области наиболее часто требуются водители, инженеры и менеджеры. Самые востребованные сферы труда — рабочий персонал, транспорт, логистика, а также производство», — указано на портале «ГородРабот.ру». В топ вакансий также попали оператор, продавец, врач, слесарь, водитель такси и машинист. В начале декабря 2022 года рейтинг возглавляли машинист, водитель и врач. По данным на 1 февраля, в число наиболее востребованных профессий в зауральской столице вошли оператор станков с программным управлением, газосварщик и слесарь механосборочных работ. Сообщалось, что общее количество заявленных вакансий в регионе — больше пяти тысяч.

Профессии инженера, менеджера и водителя возглавляют топ самых популярных профессий в Курганской области за январь—февраль текущего года. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная аналитиками сайта по поиску работы. «В 2023 году в Курганской области наиболее часто требуются водители, инженеры и менеджеры. Самые востребованные сферы труда — рабочий персонал, транспорт, логистика, а также производство», — указано на портале «ГородРабот.ру». В топ вакансий также попали оператор, продавец, врач, слесарь, водитель такси и машинист. В начале декабря 2022 года рейтинг возглавляли машинист, водитель и врач. По данным на 1 февраля, в число наиболее востребованных профессий в зауральской столице вошли оператор станков с программным управлением, газосварщик и слесарь механосборочных работ. Сообщалось, что общее количество заявленных вакансий в регионе — больше пяти тысяч.