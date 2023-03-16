16 марта 2023

Военкомат зовет тюменцев служить разведчиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР
Тюменцы могут пойти служить стрелками-разведчиками Фото:

Военный комиссариат Тюменской области разместил вакансии для желающих поступить на службу по контракту в качестве разведчиков. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России».

«Требуются военнослужащие для службы по контракту. Должностные обязанности — разведчик, профессия — стрелок. Количество рабочих мест — 50. Работодатель — военный комиссариат Тюменской области», — такие данные представлены в базе портала «Работа в России».

Будущим военным предлагают зарплату до 35 тысяч рублей. Также им обещают различные бонусы: служебное жилье и социальный пакет. Соискатели должны быть годны к службе и иметь среднее профессиональное образование.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев зовут на военную службу и в другие регионы РФ. В частности, вакансии для контрактников открыты на Сахалине.

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Военный комиссариат Тюменской области разместил вакансии для желающих поступить на службу по контракту в качестве разведчиков. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России». «Требуются военнослужащие для службы по контракту. Должностные обязанности — разведчик, профессия — стрелок. Количество рабочих мест — 50. Работодатель — военный комиссариат Тюменской области», — такие данные представлены в базе портала «Работа в России». Будущим военным предлагают зарплату до 35 тысяч рублей. Также им обещают различные бонусы: служебное жилье и социальный пакет. Соискатели должны быть годны к службе и иметь среднее профессиональное образование. Ранее URA.RU писало, что тюменцев зовут на военную службу и в другие регионы РФ. В частности, вакансии для контрактников открыты на Сахалине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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