Военкомат зовет тюменцев служить разведчиками

Военный комиссариат Тюменской области разместил вакансии для желающих поступить на службу по контракту в качестве разведчиков. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России».
«Требуются военнослужащие для службы по контракту. Должностные обязанности — разведчик, профессия — стрелок. Количество рабочих мест — 50. Работодатель — военный комиссариат Тюменской области», — такие данные представлены в базе портала «Работа в России».
Будущим военным предлагают зарплату до 35 тысяч рублей. Также им обещают различные бонусы: служебное жилье и социальный пакет. Соискатели должны быть годны к службе и иметь среднее профессиональное образование.
Ранее URA.RU писало, что тюменцев зовут на военную службу и в другие регионы РФ. В частности, вакансии для контрактников открыты на Сахалине.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.