Военкомат зовет тюменцев служить разведчиками

17 марта 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Тюменцы могут пойти служить стрелками-разведчиками Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Военный комиссариат Тюменской области разместил вакансии для желающих поступить на службу по контракту в качестве разведчиков. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России». «Требуются военнослужащие для службы по контракту. Должностные обязанности — разведчик, профессия — стрелок. Количество рабочих мест — 50. Работодатель — военный комиссариат Тюменской области», — такие данные представлены в базе портала «Работа в России». Будущим военным предлагают зарплату до 35 тысяч рублей. Также им обещают различные бонусы: служебное жилье и социальный пакет. Соискатели должны быть годны к службе и иметь среднее профессиональное образование. Ранее URA.RU писало, что тюменцев зовут на военную службу и в другие регионы РФ. В частности, вакансии для контрактников открыты на Сахалине.

Военный комиссариат Тюменской области разместил вакансии для желающих поступить на службу по контракту в качестве разведчиков. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России». «Требуются военнослужащие для службы по контракту. Должностные обязанности — разведчик, профессия — стрелок. Количество рабочих мест — 50. Работодатель — военный комиссариат Тюменской области», — такие данные представлены в базе портала «Работа в России». Будущим военным предлагают зарплату до 35 тысяч рублей. Также им обещают различные бонусы: служебное жилье и социальный пакет. Соискатели должны быть годны к службе и иметь среднее профессиональное образование. Ранее URA.RU писало, что тюменцев зовут на военную службу и в другие регионы РФ. В частности, вакансии для контрактников открыты на Сахалине.