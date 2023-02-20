Тюменцам предлагают 400 тысяч рублей за службу по контракту на острове в Тихом океане

За службу по контракту на Сахалине военным обещают высокую зарплату и сотни тысяч выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменцам, согласившимся заключить контракты о военной службе на Сахалине, обещают зарплату до 400 тысяч рублей, единовременную выплату почти в полмиллиона, оплату жилья и отпуск в 75 дней. Вакансия размещена в базе сервиса по поиску работы HeadHunter.

«Требуется военнослужащий по контракту. Зарплата от 190 000 до 400 000 рублей до вычета налогов. Оплата переезда на территорию Сахалинской области», — говорится в вакансии, опубликованной на HeadHunter.

У будущих военных должно быть, как минимум, среднее образование, а также годность к службе уровня «А» или «Б». Среди социальных льгот — гарантированное трудоустройство жен, предоставление мест в секциях и детских садах для детей, санаторно-курортное лечение и отпуск до 75 дней, с бесплатным проездом в любую точку России.

Контрактники также получат единовременную выплату в 495 тысяч рублей, компенсацию найма жилья и по 5000 рублей ежемесячно с пожизненной индексацией. А в случае ранения или травмы им обещают выплатить от 3 000 000 до 5 500 000 рублей.

Как ранее писало URA.RU, вакансии для желающих поступить на службу по контракту размещает и военный комиссариат Тюменской области. Недавно сотни предложений от ведомства появились в базе федерального портала «Работа в России». Предлагаемые зарплаты для тюменцев в них — до 40 тысяч рублей. При этом в ответе на запрос агентства военком региона Алексей Куличков заявил, что комиссариат к появлению этих вакансий не имеет никакого отношения.