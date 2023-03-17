СБУ задержала жителей Донбасса за работу на Россию

В Донбассе задержаны двое жителей, подозреваемых в сборе информации и передаче военных данных российской стороне. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ)
«СБУ задержала информаторов, которые передавали врагу разведданные о силах обороны на Авдеевском направлении», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Подозреваемые якобы собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов сил обороны. По информации украинской разведки, задержанные — жители Новогродовки.
Ранее СБУ задержала экс-директора предприятия «Антонов» Бычкова, сообщает RT. Кроме того, служба задержала начальника безопасности конструкторского бюро Нетесова. Они были заключены под стражу на два месяца.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
В Донбассе задержаны двое жителей, подозреваемых в сборе информации и передаче военных данных российской стороне. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) «СБУ задержала информаторов, которые передавали врагу разведданные о силах обороны на Авдеевском направлении», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Подозреваемые якобы собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов сил обороны. По информации украинской разведки, задержанные — жители Новогродовки. Ранее СБУ задержала экс-директора предприятия «Антонов» Бычкова, сообщает RT. Кроме того, служба задержала начальника безопасности конструкторского бюро Нетесова. Они были заключены под стражу на два месяца.