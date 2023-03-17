СБУ задержала жителей Донбасса за работу на Россию

Служба безопасности Украины задержала двух жителей Новогродовки по подозрению в измене
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В Донбассе задержаны двое жителей по подозрению в измене Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донбассе задержаны двое жителей, подозреваемых в сборе информации и передаче военных данных российской стороне. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ)

«СБУ задержала информаторов, которые передавали врагу разведданные о силах обороны на Авдеевском направлении», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Подозреваемые якобы собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов сил обороны. По информации украинской разведки, задержанные — жители Новогродовки.

Ранее СБУ задержала экс-директора предприятия «Антонов» Бычкова, сообщает RT. Кроме того, служба задержала начальника безопасности конструкторского бюро Нетесова. Они были заключены под стражу на два месяца.

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В Донбассе задержаны двое жителей, подозреваемых в сборе информации и передаче военных данных российской стороне. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) «СБУ задержала информаторов, которые передавали врагу разведданные о силах обороны на Авдеевском направлении», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Подозреваемые якобы собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов сил обороны. По информации украинской разведки, задержанные — жители Новогродовки. Ранее СБУ задержала экс-директора предприятия «Антонов» Бычкова, сообщает RT. Кроме того, служба задержала начальника безопасности конструкторского бюро Нетесова. Они были заключены под стражу на два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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