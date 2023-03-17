Путин объявил благодарность за успех в боевых задачах трем жителям Тюменской области

Трем бойцам из Уватского района (Тюменская область) объявил благодарность президент России Владимир Путин. Мужчины в ходе участия в СВО идеально выполнили поставленные перед ними задачи, о чем рассказали в пресс-службе Уватского муниципального района.
«Трем жителям Уватского района, участвующим в специальной военной операции объявлена благодарность верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина. Награды за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга вручил военный комиссар Уватского района Александр Суворов», — сообщается на сайте муниципалитета.
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Как заявил президент России Владимир Путин, решение также было принято с целью сохранить жизни мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что государственные награды получили участвующие в СВО тюменские добровольцы, которые успешно выполнили свои боевые задачи. Медали «За отвагу» вручили солдата из именного подразделения «Тобол».
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