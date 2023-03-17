Путин объявил благодарность за успех в боевых задачах трем жителям Тюменской области

18 марта 2023 в 06:47 Размер текста - 17 +

Бойцы образцово выполнили боевые задания Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трем бойцам из Уватского района (Тюменская область) объявил благодарность президент России Владимир Путин. Мужчины в ходе участия в СВО идеально выполнили поставленные перед ними задачи, о чем рассказали в пресс-службе Уватского муниципального района. «Трем жителям Уватского района, участвующим в специальной военной операции объявлена благодарность верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина. Награды за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга вручил военный комиссар Уватского района Александр Суворов», — сообщается на сайте муниципалитета. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Как заявил президент России Владимир Путин, решение также было принято с целью сохранить жизни мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что государственные награды получили участвующие в СВО тюменские добровольцы, которые успешно выполнили свои боевые задачи. Медали «За отвагу» вручили солдата из именного подразделения «Тобол».

Трем бойцам из Уватского района (Тюменская область) объявил благодарность президент России Владимир Путин. Мужчины в ходе участия в СВО идеально выполнили поставленные перед ними задачи, о чем рассказали в пресс-службе Уватского муниципального района. «Трем жителям Уватского района, участвующим в специальной военной операции объявлена благодарность верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина. Награды за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга вручил военный комиссар Уватского района Александр Суворов», — сообщается на сайте муниципалитета. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Как заявил президент России Владимир Путин, решение также было принято с целью сохранить жизни мирных жителей Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, что государственные награды получили участвующие в СВО тюменские добровольцы, которые успешно выполнили свои боевые задачи. Медали «За отвагу» вручили солдата из именного подразделения «Тобол».