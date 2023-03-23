23 марта 2023
22 марта 2023

В городе ЯНАО ищут главного архитектора на зарплату, как у риелтора

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания в Доме архитектора. Челябинск, публичные слушания, проекты
В Губкинском ищут главного архитектора и его зама для включения в резерв Фото:

В Губкинском (ЯНАО) ищут начальника управления архитектуры и градостроительства. Ему обещают платить до 179 тысяч рублей — столько же, сколько компания Insight готова платить агенту по продаже недвижимости. Вакансии на должности начальника управления и его заместителя для включения в кадровый резерв опубликованы на портале «Госслужба».

«Открыта вакансия на должность начальника управления архитектуры и градостроительства, заработная плата от 152 до 179 тысяч рублей. Вакансия на должность заместителя начальника (завсектором), заработная плата от 131 до 155 тысяч рублей», — сообщается на портале «Госслужба».

Заявки на конкурс принимаются с 23 марта по 12 апреля. Соискатель должен иметь стаж государственной муниципальной службы не менее двух лет. Уровень образования у претендента на должность начальника управления должно быть не меньше специалитета, его заместитель может иметь степень бакалавра.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое ищут «беспощадных продажников» для реализации недвижимости. На изучение профессии по видео, методичкам и практическим заданиям новому сотруднику выделят два месяца.

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В Губкинском (ЯНАО) ищут начальника управления архитектуры и градостроительства. Ему обещают платить до 179 тысяч рублей — столько же, сколько компания Insight готова платить агенту по продаже недвижимости. Вакансии на должности начальника управления и его заместителя для включения в кадровый резерв опубликованы на портале «Госслужба». «Открыта вакансия на должность начальника управления архитектуры и градостроительства, заработная плата от 152 до 179 тысяч рублей. Вакансия на должность заместителя начальника (завсектором), заработная плата от 131 до 155 тысяч рублей», — сообщается на портале «Госслужба». Заявки на конкурс принимаются с 23 марта по 12 апреля. Соискатель должен иметь стаж государственной муниципальной службы не менее двух лет. Уровень образования у претендента на должность начальника управления должно быть не меньше специалитета, его заместитель может иметь степень бакалавра. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое ищут «беспощадных продажников» для реализации недвижимости. На изучение профессии по видео, методичкам и практическим заданиям новому сотруднику выделят два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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