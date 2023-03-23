В городе ЯНАО ищут главного архитектора на зарплату, как у риелтора

В Губкинском ищут главного архитектора и его зама для включения в резерв Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) ищут начальника управления архитектуры и градостроительства. Ему обещают платить до 179 тысяч рублей — столько же, сколько компания Insight готова платить агенту по продаже недвижимости. Вакансии на должности начальника управления и его заместителя для включения в кадровый резерв опубликованы на портале «Госслужба».

«Открыта вакансия на должность начальника управления архитектуры и градостроительства, заработная плата от 152 до 179 тысяч рублей. Вакансия на должность заместителя начальника (завсектором), заработная плата от 131 до 155 тысяч рублей», — сообщается на портале «Госслужба».

Заявки на конкурс принимаются с 23 марта по 12 апреля. Соискатель должен иметь стаж государственной муниципальной службы не менее двух лет. Уровень образования у претендента на должность начальника управления должно быть не меньше специалитета, его заместитель может иметь степень бакалавра.

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