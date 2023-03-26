Курганское правительство обновит планы по застройке округов

На градостроительную документацию для четырех округов власти планируют потратить более 15 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области ищут подрядчика, который разработает градостроительную документацию для четырех муниципальных округов. Данная информация размещена на сайте единой электронной торговой площадки «Росэлторг». Для других 20 округов подобные конкурсы пока не объявляли.

«Наименование услуги: научные исследования по теме: „Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования“. [Начальная цена]: 15 787 512», — указано в техзадании. Закупка связана с разработкой документации для Варгашинского, Далматовского, Катайского и Сафакулевского муниципальных округов.

Источник, связанный со сферой градостроительства, сообщил URA.RU, что начальная цена этой закупки в полтора раза превышает привычную для таких работ, даже по столичным меркам. По его словам, если бы районы не превращали в округа, то такие документы не нужно было бы разрабатывать заново. Властям нужно было бы продлить документы, а такая работа, по данным источника, стоит в разы дешевле.

Инсайдер отметил, что хотя муниципальная реформа была нужна для экономии, на создание таких же документов для остальных округов понадобится еще десятки миллионов рублей. Он добавил, что для округов нужно будет разработать и другие документы, так что подобные закупки продолжат размещать и дальше.

Преобразование районов в муниципальные округа в Курганской области началось в 2019 года. Последние районы были превращены в округа в 2022 году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснял, что реформа помогает снизить на местах число неэффективных начальников, и это позволяет экономить.