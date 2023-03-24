Двое военнослужащих из ЯНАО погибли в зоне проведения СВО

В зоне проведения СВО погибли Артем Салиндер и Максим Ядне, жители Тазовского района ЯНАО. Об этом сообщил глава Василий Паршаков.
«Не стало двоих наших земляков, участвовавших в специальной военной операции. Артем Салиндер будет похоронен в Тазовском. Максима Ядне похоронят в Находке», — написал Василий Паршаков в своем telegram-канале.
Прощание с военнослужащим из Тазовского Артемом Салиндер пройдет 26 марта в Центре национальных культур. В этот же день в сельском ДК Находки простятся с Максимом Ядне.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании российских военных принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР.
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