24 марта 2023
23 марта 2023

Двое военнослужащих из ЯНАО погибли в зоне проведения СВО

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Военнослужащие из Тазовского района погибли в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения СВО погибли Артем Салиндер и Максим Ядне, жители Тазовского района ЯНАО. Об этом сообщил глава Василий Паршаков.

«Не стало двоих наших земляков, участвовавших в специальной военной операции. Артем Салиндер будет похоронен в Тазовском. Максима Ядне похоронят в Находке», — написал Василий Паршаков в своем telegram-канале.

Прощание с военнослужащим из Тазовского Артемом Салиндер пройдет 26 марта в Центре национальных культур. В этот же день в сельском ДК Находки простятся с Максимом Ядне.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании российских военных принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР.

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В зоне проведения СВО погибли Артем Салиндер и Максим Ядне, жители Тазовского района ЯНАО. Об этом сообщил глава Василий Паршаков. «Не стало двоих наших земляков, участвовавших в специальной военной операции. Артем Салиндер будет похоронен в Тазовском. Максима Ядне похоронят в Находке», — написал Василий Паршаков в своем telegram-канале. Прощание с военнослужащим из Тазовского Артемом Салиндер пройдет 26 марта в Центре национальных культур. В этот же день в сельском ДК Находки простятся с Максимом Ядне. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании российских военных принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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