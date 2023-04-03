03 апреля 2023

Курганские власти раскрыли зарплату школьных советников

Власти Курганской области определили размер зарплаты советников директоров школ в 30 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Курганской области определили размер зарплат Фото:

Курганские власти назвали средний размер зарплаты для советников директоров школ по воспитательной работе. Зарплата новых сотрудников составит 30 000 рублей. Об этом сообщает департамент образования и науки на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Зарплата советников директоров школ по воспитательной работе будет формироваться с учетом нагрузки. «Ожидается, что ее средний размер на ставку составит порядка 30 000 рублей. Более точная сумма будет уточняться работодателем, т. е. директором школы», — указано в сообщении.

Ведомство уточняет, советник директора по воспитанию должен стать другом и наставником для учащихся. Его задача — объединить вокруг себя детей, педагогов и родителей, обеспечить каждому школьнику возможность проявить свои организаторские и творческие способности.

Ранее URA.RU писало, что средства на оплату труда школьных советников будут направлены в Курганскую область из федерального бюджета. Советники отбираются на добровольной основе и затем проходят специальное обучение.

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Курганские власти назвали средний размер зарплаты для советников директоров школ по воспитательной работе. Зарплата новых сотрудников составит 30 000 рублей. Об этом сообщает департамент образования и науки на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Зарплата советников директоров школ по воспитательной работе будет формироваться с учетом нагрузки. «Ожидается, что ее средний размер на ставку составит порядка 30 000 рублей. Более точная сумма будет уточняться работодателем, т. е. директором школы», — указано в сообщении. Ведомство уточняет, советник директора по воспитанию должен стать другом и наставником для учащихся. Его задача — объединить вокруг себя детей, педагогов и родителей, обеспечить каждому школьнику возможность проявить свои организаторские и творческие способности. Ранее URA.RU писало, что средства на оплату труда школьных советников будут направлены в Курганскую область из федерального бюджета. Советники отбираются на добровольной основе и затем проходят специальное обучение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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