Курганские власти раскрыли зарплату школьных советников

Власти Курганской области определили размер зарплаты советников директоров школ в 30 тысяч рублей

Власти Курганской области определили размер зарплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганские власти назвали средний размер зарплаты для советников директоров школ по воспитательной работе. Зарплата новых сотрудников составит 30 000 рублей. Об этом сообщает департамент образования и науки на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Зарплата советников директоров школ по воспитательной работе будет формироваться с учетом нагрузки. «Ожидается, что ее средний размер на ставку составит порядка 30 000 рублей. Более точная сумма будет уточняться работодателем, т. е. директором школы», — указано в сообщении.

Ведомство уточняет, советник директора по воспитанию должен стать другом и наставником для учащихся. Его задача — объединить вокруг себя детей, педагогов и родителей, обеспечить каждому школьнику возможность проявить свои организаторские и творческие способности.

Ранее URA.RU писало, что средства на оплату труда школьных советников будут направлены в Курганскую область из федерального бюджета. Советники отбираются на добровольной основе и затем проходят специальное обучение.