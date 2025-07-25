В Енисейске ввели режим ЧС из-за обрушения дамбы

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Рушится дамба на реке Мельничная в Енисейске (фото из архива)
Рушится дамба на реке Мельничная в Енисейске (фото из архива) Фото:

Власти Енисейска объявили режим чрезвычайной ситуации из-за частичного обрушения дамбы на реке Мельничная. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю. Дамба начала разрушаться из-за сильного износа, что создало угрозу безопасности для жителей и транспорта.

«На территории города Енисейска введен режим функционирования „чрезвычайная ситуация“ в связи с увеличением провала (дамбы — прим. URA.RU)», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте МЧС.

Движение для автомобилей и пешеходов временно ограничено. Сейчас к восстановительным работам привлечены 14 специалистов и четыре единицы техники. Для обеспечения транспортной доступности организован объездной маршрут.

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Власти Енисейска объявили режим чрезвычайной ситуации из-за частичного обрушения дамбы на реке Мельничная. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю. Дамба начала разрушаться из-за сильного износа, что создало угрозу безопасности для жителей и транспорта. «На территории города Енисейска введен режим функционирования „чрезвычайная ситуация“ в связи с увеличением провала (дамбы — прим. URA.RU)», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано на официальном сайте МЧС. Движение для автомобилей и пешеходов временно ограничено. Сейчас к восстановительным работам привлечены 14 специалистов и четыре единицы техники. Для обеспечения транспортной доступности организован объездной маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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