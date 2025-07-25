Патрушев назвал главного противника мира России и Украины

Патрушев обвинил Англию в попытке сорвать переговоры России и Украины
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Патрушев заявил, что Лондон пытался провокацией сорвать переговоры России и США
Патрушев заявил, что Лондон пытался провокацией сорвать переговоры России и США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Великобритания предприняла попытку военной провокации в Балтийском регионе с целью сорвать переговоры между Россией и США и убедить Вашингтон сохранить военную поддержку Украины. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму», — заявил Патрушев. Его слова передает РИА Новости.

Ранее председатель Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия располагает необходимыми средствами для оперативного и эффективного отражения военных угроз на морских рубежах, в том числе со стороны НАТО. По словам политика, российские военнослужащие, проходящие службу на флоте, обладают высоким уровнем профессионализма, пишет RT.

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Великобритания предприняла попытку военной провокации в Балтийском регионе с целью сорвать переговоры между Россией и США и убедить Вашингтон сохранить военную поддержку Украины. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. «Речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму», — заявил Патрушев. Его слова передает РИА Новости. Ранее председатель Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия располагает необходимыми средствами для оперативного и эффективного отражения военных угроз на морских рубежах, в том числе со стороны НАТО. По словам политика, российские военнослужащие, проходящие службу на флоте, обладают высоким уровнем профессионализма, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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