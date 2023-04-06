Курганские школьники ищут способы обойти запрет на вейпы

Курганские школьники из-за запрета ищут продавцов, которые продадут им вейпы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несовершеннолетние курганцы из-за возможного запрета ищут продавцов, которые продадут им электронные сигареты, или так называемые вейпы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники местных магазинов с принадлежностями для электронных сигарет.

«Раньше несовершеннолетние покупали сигареты в продуктовом у дома, где их в лицо знали продавцы. Сейчас они пытаются найти недобросовестных продавцов в вейпшопах, где можно купить вейпы и принадлежности к ним», — рассказали URA.RU работники одной из торговых сетей Кургана.

Сотрудники вейпшопа отмечают, что с такими представителями рынка нужно и необходимо бороться. URA.RU пояснили, что из-за строгих правил в торговых точках, школьники целенаправленно не обращаются в магазины, которые продают электронные сигареты легально.

Сообщается, что продавцы постоянно спрашивают документы из-за чего возникают проблемы и с совершеннолетними покупателями. «У каждого нашего продавца есть истории, когда они просят показать документы. Люди пытаются сделать покупку по фотографии документов и по ксерокопиям. Бывает из-за строгих правил даже негатив в отзывах ловим», — пояснили URA.RU в вейпшопе. Так девушка, забыв дома паспорт, пожаловалась, что продавец отказал в продаже товара для нее даже ее сестре, которая пришла с документом.

URA.RU писало ранее, что курганские вейпшопы нашли способ обхода запрета, который готовят ввести власти. Руководство планирует поменять сферу продажи, если закон вступит в силу.