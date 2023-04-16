В Тюмени ушел из жизни влиятельный силовик

В Тюмени ушел из жизни начальник межрайонного отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по региону Валерий Боуш. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«15 апреля на 44 году жизни в результате болезни скончался начальник межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по Тюменской области подполковник полиции Боуш Валерий Эдуардович. В системе МВД Валерий Эдуардович отслужил более 26 лет», — сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
По данным ведомства, за время службы Валерий Боуш прошел карьерный путь от инспектора до начальника отдела, был грамотным и профессиональным руководителем. Прощание с тюменцем пройдет 18 апреля.
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