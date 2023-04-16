16 апреля 2023
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В Тюмени ушел из жизни влиятельный силовик

В Тюмени скончался начальник отдела региональной ГИБДД Валерий Боуш
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны. Тюмень, смерть, ритуальные услуги, груз 200, траурный зал
Прощание с силовиком состоится 18 апреля Фото:

В Тюмени ушел из жизни начальник межрайонного отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по региону Валерий Боуш. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«15 апреля на 44 году жизни в результате болезни скончался начальник межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по Тюменской области подполковник полиции Боуш Валерий Эдуардович. В системе МВД Валерий Эдуардович отслужил более 26 лет», — сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

По данным ведомства, за время службы Валерий Боуш прошел карьерный путь от инспектора до начальника отдела, был грамотным и профессиональным руководителем. Прощание с тюменцем пройдет 18 апреля.

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В Тюмени ушел из жизни начальник межрайонного отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по региону Валерий Боуш. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «15 апреля на 44 году жизни в результате болезни скончался начальник межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по Тюменской области подполковник полиции Боуш Валерий Эдуардович. В системе МВД Валерий Эдуардович отслужил более 26 лет», — сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. По данным ведомства, за время службы Валерий Боуш прошел карьерный путь от инспектора до начальника отдела, был грамотным и профессиональным руководителем. Прощание с тюменцем пройдет 18 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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