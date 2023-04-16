В Тюмени несколько дней будут перекрывать дороги. Карта

17 апреля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Проезд на несколько часов будут перекрывать в течение трех дней Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени 29 апреля на несколько часов ограничат движение транспорта на улице Механической. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. Кроме того, проезд по ряду улиц будет закрыт 25, 27 и 29 апреля. «29 апреля с 08:00 до 14:00 будет прекращено движение транспортных средств на дороге по улице Механической (на участке от улицы Максима Горького до дома № 27 по Механической). Причина — проведение мероприятия по вручению дипломов», — сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. Кроме того, проезд в течение нескольких дней будут перекрывать и на других участках, по которым будут двигаться пешие колонны. 25 и 27 апреля с 15:00 до 16:30, и 29 апреля с 09:30 до 11:00 проехать нельзя будет по улицам Льва Толстого, д. 1, Флотской, Полевой, Чернышевского, Камышинской, Герцена, Мориса Тореза, Республики, Максима Горького. 25 и 27 апреля с 18:00 до 19:30, и 29 апреля с 13:00 до 14:30 проблемы с проездом будут на улицах Максима Горького, Республики, Челюскинцев, Камышинской, Чернышевского, Полевой, Флотской и Льва Толстого, д. 1.

В Тюмени 29 апреля на несколько часов ограничат движение транспорта на улице Механической. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. Кроме того, проезд по ряду улиц будет закрыт 25, 27 и 29 апреля. «29 апреля с 08:00 до 14:00 будет прекращено движение транспортных средств на дороге по улице Механической (на участке от улицы Максима Горького до дома № 27 по Механической). Причина — проведение мероприятия по вручению дипломов», — сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. Кроме того, проезд в течение нескольких дней будут перекрывать и на других участках, по которым будут двигаться пешие колонны. 25 и 27 апреля с 15:00 до 16:30, и 29 апреля с 09:30 до 11:00 проехать нельзя будет по улицам Льва Толстого, д. 1, Флотской, Полевой, Чернышевского, Камышинской, Герцена, Мориса Тореза, Республики, Максима Горького. 25 и 27 апреля с 18:00 до 19:30, и 29 апреля с 13:00 до 14:30 проблемы с проездом будут на улицах Максима Горького, Республики, Челюскинцев, Камышинской, Чернышевского, Полевой, Флотской и Льва Толстого, д. 1.