16 апреля 2023
15 апреля 2023

Тюменские строители останутся без работы из-за банкротства работодателей

© Служба новостей «URA.RU»
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По оценкам экспертов, без работы в ближайшее время останутся больше 50 тюменцев Фото:

Тюменские строители в ближайшее время останутся без работы из-за волны банкротных исков, выдвигаемых налоговиками против работодателей. О новых исках, в которых фигурируют 12 компаний Тюменской области, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Выдвинуто 12 исков о банкротстве против компаний, занимающихся строительством, производством и продажей строительных материалов. Во всех случаях истцом выступает межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Суммы исков не указаны, все иски зарегистрированы, но еще не приняты в работу», — сообщает картотека.

По данным системы СБИС, все эти компании имеют задолженности по налогам, однако точные суммы не называются. В большинстве случаев операции по счетам фирм приостановлены. Если иски будут удовлетворены, а ответчики приступят к процедуре банкротства, без работы могут остаться больше 50 тюменцев.

Как ранее сообщало URA.RU, это уже не первая волна сков, выдвинутых тюменскими фискалами против строительных компаний. Эксперты в строительной сфере уверены, что в ближайшее время застройщикам придется заняться поиском новых подрядчиков. А в ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» отмечают, что в 2023 году строительство стало одним из самых рисковых направлений бизнеса.

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Тюменские строители в ближайшее время останутся без работы из-за волны банкротных исков, выдвигаемых налоговиками против работодателей. О новых исках, в которых фигурируют 12 компаний Тюменской области, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Выдвинуто 12 исков о банкротстве против компаний, занимающихся строительством, производством и продажей строительных материалов. Во всех случаях истцом выступает межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Суммы исков не указаны, все иски зарегистрированы, но еще не приняты в работу», — сообщает картотека. По данным системы СБИС, все эти компании имеют задолженности по налогам, однако точные суммы не называются. В большинстве случаев операции по счетам фирм приостановлены. Если иски будут удовлетворены, а ответчики приступят к процедуре банкротства, без работы могут остаться больше 50 тюменцев. Как ранее сообщало URA.RU, это уже не первая волна сков, выдвинутых тюменскими фискалами против строительных компаний. Эксперты в строительной сфере уверены, что в ближайшее время застройщикам придется заняться поиском новых подрядчиков. А в ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» отмечают, что в 2023 году строительство стало одним из самых рисковых направлений бизнеса.
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