Муниципальные служащие победили в конкурсе департамента соцполитики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чиновники Нового Уренгоя (ЯНАО) разделили между своими организациями полуторамиллионный грант. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте города, победителями конкурса «Молодежного форума», в котором участвовали горожане, стали сотрудники подконтрольных департаменту соцполитики учреждений.

«В „Конвейере проектов“ победили работники подведомственных департаменту социальной политики организаций — „Молодежного ресурсного центра“, библиотеки, „Арт-резиденции“ и спортшколы „Контакт“», — сообщил инсайдер. По его информации, начальник департамента соцполитики Александр Норка, не слушая выступления самих участников, «порекомендовал» комиссии дать призы конкретным людям. Из 32 проектов выбрали те, что предложили муниципальные служащие. Сумма гранта составила 1 650 000 рублей.

В администрации Нового Уренгоя агентству прокомментировали информацию. «Победителей конкурса „Конвейер проектов“, который проходил в рамках Молодежного форума, выбирала комиссия. В ее состав вошли — члены Экспертного Совета Росмолодежи, члены Молодежных Советов предприятий города, а также специалисты Управления молодежной политики. Соискатели проводили защиту своих проектов, по ее итогам были определены победители конкурса. Заявление не соответствует действительности», — сообщили в мэрии.