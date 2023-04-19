19 апреля 2023

Компания с контрактами по всей России банкротит тюменского поставщика топлива. Скрин

Компания с контрактами по всей России банкротит тюменского поставщика топлива. Скрин
© Служба новостей «URA.RU»
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Московский партнер выдвинул иски лично в адрес предпринимателя и в адрес двух его компаний Фото:

Московский топливный трейдер, торгующий в нескольких регионах России, выдвинул серию исков о банкротстве, направленных на тюменского предпринимателя и две его компании. О подаче исков сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Зарегистрированы три исковых заявления, во всех случаях истец — ООО „Шелко“, работающее в городе Москве. Ответчики — ООО „Промойл“, ООО „Тюменская топливная компания“ и Михаил Петрович Путятин. Исковые заявления зарегистрирвованы, но пока не пущены в производство», — сообщает «Электронное правосудие».

Обе упомянутые в исках компании имеют отношение к ответчику по третьему иску. Система СБИС сообщает, что Путятин является директором «Промойла» и «Тюменской топливной компании». Фирмы работают в городе больше 10 лет и занимаются поставкой и хранением различных марок топлива, как бытового, так и промышленного. Суммы исков не называются.

Ранее URA.RU рассказало о сферах тюменского бизнеса, в которых риск банкротства наиболее высок. По оценке арбитражных управляющих, это строительство, торговля, недвижимость и сельское хозяйство.

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Московский топливный трейдер, торгующий в нескольких регионах России, выдвинул серию исков о банкротстве, направленных на тюменского предпринимателя и две его компании. О подаче исков сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Зарегистрированы три исковых заявления, во всех случаях истец — ООО „Шелко“, работающее в городе Москве. Ответчики — ООО „Промойл“, ООО „Тюменская топливная компания“ и Михаил Петрович Путятин. Исковые заявления зарегистрирвованы, но пока не пущены в производство», — сообщает «Электронное правосудие». Обе упомянутые в исках компании имеют отношение к ответчику по третьему иску. Система СБИС сообщает, что Путятин является директором «Промойла» и «Тюменской топливной компании». Фирмы работают в городе больше 10 лет и занимаются поставкой и хранением различных марок топлива, как бытового, так и промышленного. Суммы исков не называются. Ранее URA.RU рассказало о сферах тюменского бизнеса, в которых риск банкротства наиболее высок. По оценке арбитражных управляющих, это строительство, торговля, недвижимость и сельское хозяйство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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