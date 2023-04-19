Московский топливный трейдер, торгующий в нескольких регионах России, выдвинул серию исков о банкротстве, направленных на тюменского предпринимателя и две его компании. О подаче исков сообщает электронная картотека арбитражных дел.
«Зарегистрированы три исковых заявления, во всех случаях истец — ООО „Шелко“, работающее в городе Москве. Ответчики — ООО „Промойл“, ООО „Тюменская топливная компания“ и Михаил Петрович Путятин. Исковые заявления зарегистрирвованы, но пока не пущены в производство», — сообщает «Электронное правосудие».
Обе упомянутые в исках компании имеют отношение к ответчику по третьему иску. Система СБИС сообщает, что Путятин является директором «Промойла» и «Тюменской топливной компании». Фирмы работают в городе больше 10 лет и занимаются поставкой и хранением различных марок топлива, как бытового, так и промышленного. Суммы исков не называются.
Ранее URA.RU рассказало о сферах тюменского бизнеса, в которых риск банкротства наиболее высок. По оценке арбитражных управляющих, это строительство, торговля, недвижимость и сельское хозяйство.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.