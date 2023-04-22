Подростки устроили драку на улице в ЯНАО. Видео

23 апреля 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Причина конфликта между подростками неизвестна (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) двое подростков устроили разборки на улице. Драку сняли на видео очевидцы. «Что мелкие творят. Не успел заснять, они друг друга на землю повалили, один на другом был, он его типа избивал», — комментирует автор видео, опубликованном в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что в конфликт вмешались прохожие. В комментариях пользователи осудили автора. «Выйти из машины и остановить драку нельзя было? Чуть что, так снимать сразу», — написал Данил Шереметьев. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.

В Ноябрьске (ЯНАО) двое подростков устроили разборки на улице. Драку сняли на видео очевидцы. «Что мелкие творят. Не успел заснять, они друг друга на землю повалили, один на другом был, он его типа избивал», — комментирует автор видео, опубликованном в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что в конфликт вмешались прохожие. В комментариях пользователи осудили автора. «Выйти из машины и остановить драку нельзя было? Чуть что, так снимать сразу», — написал Данил Шереметьев. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.