В курганской правительственной газете назначили главреда. Фото

26 апреля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

У правительственной газеты новый главный редактор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главным редактором курганской газеты правительственного холдинга «Новый мир» стала Анастасия Ланских. Ее кандидатуру согласовали депутаты облдумы на заседании 26 апреля, сообщает корреспондент URA.RU. «Предлагается согласовать кандидатуру Анастасии Олеговны Ланских на должность главного редактора областной газеты „Новый мир“. Просим поддержать», — сказал руководитель пресс-службы регионального парламента Алексей Васенев. Сообщается, что один из депутатов воздержался от голосования. Остальные поддержали кандидата на место нового главного редактора газеты. Ранее URA.RU писало, что в «Новом мире» для усиления контроля над журналистами вместо простых гонораров (такса за единицу материала) ввели KPI. Ключевые показатели учитывают более широкий спектр работы. Главным редактором правительственной газеты стала Анастасия Ланских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главным редактором курганской газеты правительственного холдинга «Новый мир» стала Анастасия Ланских. Ее кандидатуру согласовали депутаты облдумы на заседании 26 апреля, сообщает корреспондент URA.RU. «Предлагается согласовать кандидатуру Анастасии Олеговны Ланских на должность главного редактора областной газеты „Новый мир“. Просим поддержать», — сказал руководитель пресс-службы регионального парламента Алексей Васенев. Сообщается, что один из депутатов воздержался от голосования. Остальные поддержали кандидата на место нового главного редактора газеты. Ранее URA.RU писало, что в «Новом мире» для усиления контроля над журналистами вместо простых гонораров (такса за единицу материала) ввели KPI. Ключевые показатели учитывают более широкий спектр работы.