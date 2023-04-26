26 апреля 2023
25 апреля 2023

Управление Росгвардии по ЯНАО ждет проверка. Инсайд

Комиссия проверит работу Управления Росгвардии по ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, полиция, росгвардия, сотрудник росгвардии, рейд полиции
Визит проверяющих на Ямал ожидается в ближайшие дни Фото:

В ближайшие дни в Управлении Росгвардии по ЯНАО ожидают приезд комиссии, по итогам которой ряд офицеров ведомства, в том числе руководство, могут быть наказаны в дисциплинарном порядке. Как рассказали инсайдеры из числа силовиков, для этого имеются серьезные основания.

«Комиссия из вышестоящих структур Росгвардии приедет с проверкой в Салехард либо в конце этой недели, либо в начале следующей. Работать будут предвзято, особенно на фоне сигналов о нарушении кадровой дисциплины и нескольких суицидов сотрудников за неполный год. Очередное ЧП по личному составу произошло почти перед самой проверкой», — отметил собеседник агентства.

Редакция направила на электронную почту пресс-службы регионального управления ведомства просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о предстоящей проверке. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что один из суицидов сотрудник Росгвардии совершил в поселке Пангоды Надымского района в ноябре, об еще одном ЧП, на этот раз в Салехарде, на днях сообщили местные СМИ. При этом в подразделениях наблюдается острый некомплект личного состава.

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В ближайшие дни в Управлении Росгвардии по ЯНАО ожидают приезд комиссии, по итогам которой ряд офицеров ведомства, в том числе руководство, могут быть наказаны в дисциплинарном порядке. Как рассказали инсайдеры из числа силовиков, для этого имеются серьезные основания. «Комиссия из вышестоящих структур Росгвардии приедет с проверкой в Салехард либо в конце этой недели, либо в начале следующей. Работать будут предвзято, особенно на фоне сигналов о нарушении кадровой дисциплины и нескольких суицидов сотрудников за неполный год. Очередное ЧП по личному составу произошло почти перед самой проверкой», — отметил собеседник агентства. Редакция направила на электронную почту пресс-службы регионального управления ведомства просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о предстоящей проверке. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что один из суицидов сотрудник Росгвардии совершил в поселке Пангоды Надымского района в ноябре, об еще одном ЧП, на этот раз в Салехарде, на днях сообщили местные СМИ. При этом в подразделениях наблюдается острый некомплект личного состава.
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