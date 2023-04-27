В ЯНАО с концертом выступит экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк

28 апреля 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Концерт Сергея Куприка состоится 9 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывший солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк выступит для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО). Концерт артиста состоится 9 мая, сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Солист группы „Лесоповал“, заслуженный артист России, Сергей Куприк выступит для новоуренгойцев», — говорится в сообщении. Концерт пройдет на площадке ГДК «Октябрь» в 18:00. Вход бесплатный. Ранее сообщалось, что на Ямал с концертом приедет группа The Hatters. Концерт состоится 20 мая в окружной столице.

Бывший солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк выступит для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО). Концерт артиста состоится 9 мая, сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Солист группы „Лесоповал“, заслуженный артист России, Сергей Куприк выступит для новоуренгойцев», — говорится в сообщении. Концерт пройдет на площадке ГДК «Октябрь» в 18:00. Вход бесплатный. Ранее сообщалось, что на Ямал с концертом приедет группа The Hatters. Концерт состоится 20 мая в окружной столице.