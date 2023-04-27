27 апреля 2023
26 апреля 2023

В ЯНАО с концертом выступит экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Сергея Куприка состоится 9 мая Фото:

Бывший солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк выступит для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО). Концерт артиста состоится 9 мая, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Солист группы „Лесоповал“, заслуженный артист России, Сергей Куприк выступит для новоуренгойцев», — говорится в сообщении. Концерт пройдет на площадке ГДК «Октябрь» в 18:00. Вход бесплатный.

Ранее сообщалось, что на Ямал с концертом приедет группа The Hatters. Концерт состоится 20 мая в окружной столице.

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Бывший солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк выступит для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО). Концерт артиста состоится 9 мая, сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Солист группы „Лесоповал“, заслуженный артист России, Сергей Куприк выступит для новоуренгойцев», — говорится в сообщении. Концерт пройдет на площадке ГДК «Октябрь» в 18:00. Вход бесплатный. Ранее сообщалось, что на Ямал с концертом приедет группа The Hatters. Концерт состоится 20 мая в окружной столице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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