В ЯНАО с концертом выступит экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк

Концерт Сергея Куприка состоится 9 мая
Бывший солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк выступит для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО). Концерт артиста состоится 9 мая, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
«Солист группы „Лесоповал“, заслуженный артист России, Сергей Куприк выступит для новоуренгойцев», — говорится в сообщении. Концерт пройдет на площадке ГДК «Октябрь» в 18:00. Вход бесплатный.
Ранее сообщалось, что на Ямал с концертом приедет группа The Hatters. Концерт состоится 20 мая в окружной столице.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!