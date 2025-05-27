«Уберите их»: в ЯНАО студенты почувствовали себя лишними на практике

В Ноябрьске студенты остались недовольны отношением со стороны Управления городского хозяйства, где их ожидало прохождение летней практики. Учащиеся требовали компенсации за проезд к месту вводного инструктажа и сидели в офисе на полу, сообщили в соцсетях. После жалобы молодежи началось внутреннее служебное расследование. Часть фактов уже не подтвердилась, утверждают в городской администрации.
«Хотел бы рассказать вам о прохождении практики и отношении к студентам в Управлении городского хозяйства нашего города. Сотрудники данного предприятия плохо относятся к студентам», — пишет анонимный участник сообщества «Наш Ноябрьск. Ваши новости».
Как сообщает жалобщик, студентов не обеспечили трансфером от дома до места прохождения практики. «Добираться туда утром очень сложно. Хорошо, если бы они компенсировали расходы на дорогу, но никаких возвратов нет — все за свой счет (при этом практика бесплатная)», — пишет ноябрянин.
Также автор жалобы указывает на то, что в ожидании транспорта до места уборки ребята сидят на полу. «Если ты плохо себя чувствуешь или легко одет, им все равно. Ты все равно поедешь убирать, и отказы не принимаются. Также в данный момент плохая погода у нас в городе. Но как говорит одна женщина с данной организации, это не ее проблемы. Также их слова: „Уберите их с практики, они мне тут не нужны“, — сообщается в жалобе.
На запрос агентства URA.RU в администрации Ноябрьска сообщили, что не все претензии автора жалобы уместны. «Пока факт грубого поведения персонала не подтверждается. По поводу доставки студентов к предприятию Управление городского хозяйства, она не предусмотрена договором. Студенты работают на территории города, а на территорию промышленной зоны, где расположено предприятие УГХ, приехали для прохождения вводного инструктажа», — пояснили в мэрии.
Кроме этого, на первом этаже офиса управления есть диван, где можно ожидать своей очереди для инструктажа и не сидеть на полу. «По данному факту ведется внутреннее служебное расследование. Выясняются все причины произошедшего», — утверждает источник.
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