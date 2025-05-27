Глава ХМАО Кухарук восстанавливает историческую справедливость в отношении экс-губернатора Филипенко

Глава ХМАО Руслан Кухарук перед юбилеем первого югорского губернатора Александра Филипенко исправляет историческую несправедливость. Окружная дума на заседании 29 мая примет закон о его пожизненном содержании, передает парламентский корреспондент URA.RU.
«Проект закона разработан в целях совершенствования назначения ежемесячного пожизненного денежного содержания губернатору автономного округа после окончания срока его полномочий либо досрочного прекращения полномочий, достигшего пенсионного возраста. Предлагается установить, что размер указанного ежемесячного пожизненного денежного содержания будет определяться в процентном отношении к денежному содержанию губернатора, установленного на дату назначения ежемесячного пожизненного денежного содержания. Прошу поддержать данный вопрос», — обратилась к депутатам думы ХМАО заместитель губернатора Ирина Чудова на заседании комитета по бюджету.
По данным источников агентства в югорском кабмине, выплаты Филипенко будут ежемесячно составлять 80% от зарплаты Кухарука. Аналогичные выплаты для бывших губернаторов предусмотрены и в других российских регионах. Но в период 14-летнего правления Наталья Комарова таких привилегий для Филипенко не вводила. «Кухарук решил исправить эту ситуацию перед днем рождения первого югорского губернатора, которому 31 мая исполняется 75 лет.
На сегодняшний день право на такие выплаты есть только у Филипенко, который вообще не получал ничего от округа. Сейчас у него будет право на получение содержания из регионального бюджета с привязкой к сегодняшнему размеру содержания губернатора», — отмечает инсайдер.
Депутат окружной думы Степан Пыталев поинтересовался размером выплат. Чудова пояснила, что пока речь идет о принятии изменений. Дополнительное выделение средств из бюджета для этого не требуется. Члены комитета по бюджету поддержали принятие законопроекта думой. Заседание состоится 29 мая.
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