Круиз по Оби, массовое отравление и новый зам губернатора: шесть главных событий дня в ЯНАО

В ЯНАО возбудили уголовное дело из-за отравления шаурмой
В Ноябрьске возбуждено уголовное дело по факту массового отравления шаурмой в ресторане быстрого питания, а в Яр-Сале кадры боевого вертолета, который высаживает людей прямо на дорогу вызвали обсуждения в социальных сетях. Также круизный тур по Оби на теплоходе «Северная сказка» будет стоить почти полмиллиона рублей, а помощника полпреда президента РФ в УрФО Евгения Гурария ждут в правительстве Ямала в начале июня. Об этих и других событиях 28 мая на Ямале — в материале URA.RU.
- В текущем году круизный тур по Оби на теплоходе «Северная сказка» будет стоить почти полмиллиона рублей. За эти же деньги ямальцам доступен отдых на Мальдивах в пятизвездочном отеле на двоих.
- В Ноябрьске (ЯНАО) возбуждено уголовное дело по факту массового отравления шаурмой в ресторане быстрого питания. Об этом сообщает пресс-служба окружного следкома.
- В ЯНАО кадры боевого вертолета, который высаживает людей на сверхмалой высоте прямо на дорогу появились в социальных сетях. Некоторые связали происходящую на видео высадку с эвакуацией тундровиков из зоны возможного падения обломков ракеты «Союз-2», старт которой прошел с космодрома «Плесецк» 23 мая.
- Назначение помощника полпреда президента РФ в УрФО Евгения Гурария в правительство Ямала произойдет в начале июня. Об этом URA.RU рассказали источники в политических кругах региона.
- Бывший замминистра из Калмыкии устроился простым врачом на Ямале. В больнице Лабытнанги (ЯНАО) должность детского врача-психиатра получил бывший исполняющий обязанности первого зама министра здравоохранения республики Калмыкия Константин Ангрыков.
- В Ноябрьске студенты остались недовольны отношением со стороны Управления городского хозяйства, где их ожидало прохождение летней практики. Учащиеся требовали компенсации за проезд к месту вводного инструктажа и сидели в офисе на полу, сообщили в соцсетях. После жалобы молодежи началось внутреннее служебное расследование. Часть фактов уже не подтвердилась, утверждают в городской администрации.
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