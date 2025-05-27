27 мая 2025

В ЯНАО у пьяного водителя изъяли машину после решения суда

Житель ЯНАО лишился машины за пьяное вождение
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО вынесен приговор пьяному водителю
В ЯНАО вынесен приговор пьяному водителю Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО суд вынес приговор местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре округа. 

«В марте 2025 года осужденный, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение, вновь сел за руль пьяным. Его остановили сотрудники ДПС. При этом водитель имел явные признаки опьянения, однако отказался проходить медицинское освидетельствование. Суд согласился с позицией государственного обвинителя», — сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ, ему назначено 200 часов обязательных работ и двухлетний запрет на вождение транспортных средств. Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль Mitsubishi Outlander в доход государства. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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В Шурышкарском районе ЯНАО суд вынес приговор местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре округа.  «В марте 2025 года осужденный, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение, вновь сел за руль пьяным. Его остановили сотрудники ДПС. При этом водитель имел явные признаки опьянения, однако отказался проходить медицинское освидетельствование. Суд согласился с позицией государственного обвинителя», — сообщили в прокуратуре ЯНАО. Мужчина признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ, ему назначено 200 часов обязательных работ и двухлетний запрет на вождение транспортных средств. Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль Mitsubishi Outlander в доход государства. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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