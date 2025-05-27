В ЯНАО у пьяного водителя изъяли машину после решения суда

В Шурышкарском районе ЯНАО суд вынес приговор местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре округа.
«В марте 2025 года осужденный, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение, вновь сел за руль пьяным. Его остановили сотрудники ДПС. При этом водитель имел явные признаки опьянения, однако отказался проходить медицинское освидетельствование. Суд согласился с позицией государственного обвинителя», — сообщили в прокуратуре ЯНАО.
Мужчина признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ, ему назначено 200 часов обязательных работ и двухлетний запрет на вождение транспортных средств. Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль Mitsubishi Outlander в доход государства. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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