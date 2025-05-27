27 мая 2025

Военный вертолет в ЯНАО экстремально высадил пассажиров. Видео

На Ямале военный вертолет высадил жителей в двух метрах над дорогой.Видео
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО военный вертолет эвакуировал жителей
В ЯНАО военный вертолет эвакуировал жителей Фото:

В ЯНАО кадры боевого вертолета, который высаживает людей на сверхмалой высоте прямо на дорогу появились в социальных сетях. Некоторые связали происходящую на видео высадку с эвакуацией тундровиков из зоны возможного падения обломков ракеты «Союз-2», старт которой прошел с космодрома «Плесецк» 23 мая.

«Яр-Сале. Наверное, билеты взяли не по „Морошке“, поэтому и посадка жесткая», — написали пользователи соцсетей под видео в группе «Мой Тазовский» в VK.

Эвакуация тундровиков с места потенциального падения ракеты действительно проходила, в том числе и с использованием военной авиации. Корреспондент агентства направил официальный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать, связано ли происходящее на видео с запуском ракетоносителя «Союз-2».

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В ЯНАО кадры боевого вертолета, который высаживает людей на сверхмалой высоте прямо на дорогу появились в социальных сетях. Некоторые связали происходящую на видео высадку с эвакуацией тундровиков из зоны возможного падения обломков ракеты «Союз-2», старт которой прошел с космодрома «Плесецк» 23 мая. «Яр-Сале. Наверное, билеты взяли не по „Морошке“, поэтому и посадка жесткая», — написали пользователи соцсетей под видео в группе «Мой Тазовский» в VK. Эвакуация тундровиков с места потенциального падения ракеты действительно проходила, в том числе и с использованием военной авиации. Корреспондент агентства направил официальный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать, связано ли происходящее на видео с запуском ракетоносителя «Союз-2».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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