В ЯНАО кадры боевого вертолета, который высаживает людей на сверхмалой высоте прямо на дорогу появились в социальных сетях. Некоторые связали происходящую на видео высадку с эвакуацией тундровиков из зоны возможного падения обломков ракеты «Союз-2», старт которой прошел с космодрома «Плесецк» 23 мая.
«Яр-Сале. Наверное, билеты взяли не по „Морошке“, поэтому и посадка жесткая», — написали пользователи соцсетей под видео в группе «Мой Тазовский» в VK.
Эвакуация тундровиков с места потенциального падения ракеты действительно проходила, в том числе и с использованием военной авиации. Корреспондент агентства направил официальный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать, связано ли происходящее на видео с запуском ракетоносителя «Союз-2».
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