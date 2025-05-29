Уничтожено около полусотни БПЛА над регионами РФ

Минобороны: ПВО РФ уничтожило 48 украинских беспилотников
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Росссийские системы ПВО за ночь сбили почти 50 БПЛА ВСУ на территории РФ
Росссийские системы ПВО за ночь сбили почти 50 БПЛА ВСУ на территории РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ вновь предприняли попытку проведения массовой атаки по территории РФ. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 48 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В период с 20.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили Минобороны. Заявление министерства выложили в официальном telegram-канале ведомства.

По данным министерства, наибольшее количество дронов — 30 единиц — было сбито в небе над Белгородской областью. Кроме того, еще по четыре беспилотника уничтожили над Орловской, Рязанской областями и Крымом. Три аппарата были перехвачены в московском регионе, два — в Брянской области, и один — над Тамбовской областью.

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ВСУ вновь предприняли попытку проведения массовой атаки по территории РФ. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 48 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «В период с 20.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили Минобороны. Заявление министерства выложили в официальном telegram-канале ведомства. По данным министерства, наибольшее количество дронов — 30 единиц — было сбито в небе над Белгородской областью. Кроме того, еще по четыре беспилотника уничтожили над Орловской, Рязанской областями и Крымом. Три аппарата были перехвачены в московском регионе, два — в Брянской области, и один — над Тамбовской областью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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