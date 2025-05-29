Самолет упал в городе Пхохан в Южной Корее

В Южной Корее рухнул самолет, сообщили СМИ
В южнокорейском городе Пхохан произошла авиакатастрофа. Об этом сообщило местное СМИ.
«В юго-восточном городе Пхохан разбился самолет», — сообщает агентство «Ренхап», со ссылкой на представителей пожарной службы. Детальная информация о происшествии на данный момент отсутствует.
Ранее в Южной Корее стартовало досрочное голосование на выборах президента. Граждане смогут отдать свои голоса в течение двух дней, 29 и 30 мая.
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