Самолет упал в городе Пхохан в Южной Корее

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В Южной Корее рухнул самолет, сообщили СМИ
В Южной Корее рухнул самолет, сообщили СМИ Фото:

В южнокорейском городе Пхохан произошла авиакатастрофа. Об этом сообщило местное СМИ.

«В юго-восточном городе Пхохан разбился самолет», — сообщает агентство «Ренхап», со ссылкой на представителей пожарной службы. Детальная информация о происшествии на данный момент отсутствует.

Ранее в Южной Корее стартовало досрочное голосование на выборах президента. Граждане смогут отдать свои голоса в течение двух дней, 29 и 30 мая.

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В южнокорейском городе Пхохан произошла авиакатастрофа. Об этом сообщило местное СМИ. «В юго-восточном городе Пхохан разбился самолет», — сообщает агентство «Ренхап», со ссылкой на представителей пожарной службы. Детальная информация о происшествии на данный момент отсутствует. Ранее в Южной Корее стартовало досрочное голосование на выборах президента. Граждане смогут отдать свои голоса в течение двух дней, 29 и 30 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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