28 апреля 2023
27 апреля 2023

В ЯНАО запустят маршрутку до главной переправы. Скрин

В Лабытнанги 2 мая запустят маршрутку до переправы через Обь
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, медицинская маска, пассажиры, маршрутка
Маршрутка будет ходить с шести часов утра Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) со 2 мая запустят маршрут до переправы через Обь (до Салехарда). Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

«По вашим многочисленным просьбам запускаем сезонный муниципальный маршрут до речной переправы. Автобус начнет курсировать от парка Победы до переправы и обратно со вторника, 2 мая. Цена билета — 30 рублей», — сообщается на странице мэра в соцсети «ВКонтакте».

Микроавтобус 8-го маршрута может вместить 30 человек. В день запланировано 11 рейсов, начиная с шести часов утра. «Подчеркну, маршрут сезонный и будет работать в период с мая по ноябрь, в зависимости от навигации», — написала Трескова.

Ранее сообщалось, что автобусное сообщение между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО закрылось 24 апреля. Ледовая переправа прекратила работу 28 апреля.

Фото:

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В Лабытнанги (ЯНАО) со 2 мая запустят маршрут до переправы через Обь (до Салехарда). Об этом сообщила глава города Марина Трескова. «По вашим многочисленным просьбам запускаем сезонный муниципальный маршрут до речной переправы. Автобус начнет курсировать от парка Победы до переправы и обратно со вторника, 2 мая. Цена билета — 30 рублей», — сообщается на странице мэра в соцсети «ВКонтакте». Микроавтобус 8-го маршрута может вместить 30 человек. В день запланировано 11 рейсов, начиная с шести часов утра. «Подчеркну, маршрут сезонный и будет работать в период с мая по ноябрь, в зависимости от навигации», — написала Трескова. Ранее сообщалось, что автобусное сообщение между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО закрылось 24 апреля. Ледовая переправа прекратила работу 28 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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