Курганские родители не хотят замены английского языка на китайский в школах

В результате проведенного в Курганской области соцопроса выяснилось, что большинство родителей не поддерживают идею об исключении английского языка из школьной программы. Опрос проводил сервис SuperJob.
«Более 80 процентов опрошенных не поддерживают отмену преподавания английского языка в школе. Они отмечают, что английский является языком международного общения, кроме того, методика его преподавания давно отработана и дает результаты», — сообщает организатор соцопроса.
За введение китайского языка в школьную программу высказались лишь 11 процентов респондентов. Большинство родителей назвали китайский язык очень сложным для общеобразовательной школы.
Сторонниками изучения китайского языка в школах выступают только 18 процентов. По их мнению, стратегическое партнерство России с КНР приведет к востребованности специалистов, владеющих китайским.
Ранее URA.RU писало, что член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил исключить английский язык из школьной программы. По его мнению, английский язык приобрел статус международного из-за искусственного продвижения.
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