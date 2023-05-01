01 мая 2023

Тюменка сбила 12-летнего школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание росреестра. Курган, пешеходный переход, дорожный знак
Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода, однако в пределах его видимости Фото:

В Ишиме (Тюменская область) 40-летняя водитель сбила 12-летнего школьника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В Ишиме на улице Чехова, 64 автомобилем Daewoo Matiz сбит 12-летний школьник. Он получил травмы и госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода, однако в пределах его видимости. Тюменка, которая находилась за рулем автомобиля, не успела вовремя остановить машину.

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В Ишиме (Тюменская область) 40-летняя водитель сбила 12-летнего школьника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В Ишиме на улице Чехова, 64 автомобилем Daewoo Matiz сбит 12-летний школьник. Он получил травмы и госпитализирован», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода, однако в пределах его видимости. Тюменка, которая находилась за рулем автомобиля, не успела вовремя остановить машину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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