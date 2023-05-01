Тюменка сбила 12-летнего школьника

Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода, однако в пределах его видимости
В Ишиме (Тюменская область) 40-летняя водитель сбила 12-летнего школьника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«В Ишиме на улице Чехова, 64 автомобилем Daewoo Matiz сбит 12-летний школьник. Он получил травмы и госпитализирован», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода, однако в пределах его видимости. Тюменка, которая находилась за рулем автомобиля, не успела вовремя остановить машину.
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