Сенатор Тараканов: атака на Кремль была подготовлена с согласия или по заданию западных спецслужб

04 мая 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

По мнению Сенатора Тараканова, президент Украины Владимир Зеленский улетел в Финлядию, потому как его «заставили западные спецслужбы» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов прокомментировал «террористическую» атаку на Кремль. Политик считает, что она была подготовлена с согласия или по прямому заданию западных спецслужб. «Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в порыве неожиданной искренности дал понять всему миру, что США ожидают эскалации конфликта на Украине и не ждут его скорого окончания. А американский госсекретарь Энтони Блинкен вчера призвал смотреть, что будет дальше. По его словам, успех контрнаступления ВСУ на поле боя — „лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир“. Зеленский заблаговременно на самолете ВВС США улетел в Финляндию и теперь вроде бы планирует там задержаться. Все это говорит о том, что атака на Кремль была подготовлена как минимум с согласия, а может, и по прямому заданию западных спецслужб», — написал сенатор Совета Федерации Павел Тараканов в telegram-канале. По словам политика, атака на Кремль «имела несколько целей». К примеру, получить медийный эффект: сбить негативный информационный фон из-за потерь в Бахмуте, «показав возможности укронацистов наносить удары в самом центре России». Тараканов утверждает, что атака была совершена для прощупывания систем безопасности и ПВО, а также для провокации жесткого, непропорционально мощного ответа России. Ранее третьего мая два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. В ходе атаки президент Владимир Путин не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры, назвав атаку террористической акцией и покушением на президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор Совета Федерации от Тюменской области Павел Тараканов прокомментировал «террористическую» атаку на Кремль. Политик считает, что она была подготовлена с согласия или по прямому заданию западных спецслужб. «Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в порыве неожиданной искренности дал понять всему миру, что США ожидают эскалации конфликта на Украине и не ждут его скорого окончания. А американский госсекретарь Энтони Блинкен вчера призвал смотреть, что будет дальше. По его словам, успех контрнаступления ВСУ на поле боя — „лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир“. Зеленский заблаговременно на самолете ВВС США улетел в Финляндию и теперь вроде бы планирует там задержаться. Все это говорит о том, что атака на Кремль была подготовлена как минимум с согласия, а может, и по прямому заданию западных спецслужб», — написал сенатор Совета Федерации Павел Тараканов в telegram-канале. По словам политика, атака на Кремль «имела несколько целей». К примеру, получить медийный эффект: сбить негативный информационный фон из-за потерь в Бахмуте, «показав возможности укронацистов наносить удары в самом центре России». Тараканов утверждает, что атака была совершена для прощупывания систем безопасности и ПВО, а также для провокации жесткого, непропорционально мощного ответа России. Ранее третьего мая два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. В ходе атаки президент Владимир Путин не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры, назвав атаку террористической акцией и покушением на президента.